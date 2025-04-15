Ardahan’ın Posof ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.Nisan ayı ile birlikte doğanın yeniden canlandığı Posof’ta hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı yeşil ile beyazı bütünleştirdi. Gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı öğlen saatlerine kadar eriyor.Meteoroloji yetkilileri hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşacağı ve yağışlı havanın etkisini kaybedeceğini belirterek zirai don konusunda uyardılar.