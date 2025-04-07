Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu’nun hazırladığı raporda, 2024 yılına ait 22 bin 747 soruşturma dosyasının 17 bin 961 adetine karar verildiği, bu soruşturma dosyalarının 16 bin 408 adeti hedef sürede tamamlandığı ve bu sayede yüzde 91,35 oranında başarıya ulaşıldığı ifade edildi.Erzurum Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu’nun hazırladığı faaliyet raporunun sunuş bölümünde, "Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların, insan hak ve onuruna saygılı bir şekilde muhafazası sağlanmış, topluma yeniden kazandırılmaları için çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca ceza infaz kurumları, başta Cumhuriyet başsavcılığımız olmak üzere, izleme kurulu ve diğer ilgili birimler vasıtası ile düzenli olarak denetlenmiştir" dedi.Çağdaş ve modern ceza infaz kurumları hedefiCumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Adalet Bakanlığı tarafından, infaz kalitesinin artırılmasına, personel ve mali kaynak kullanımında tasarruf sağlanmasına ve küçük ilçe ceza infaz kurumlarının kapatılarak birden çok merkeze hitap edebilen çağdaş ve modern ceza infaz kurumlarının yapılmasına yönelik çalışmalarını ifade ederken, "2024 yılı içerisinde yaklaşık 163 bin metrekarelik bir alanda kurulu bulunan Aziziye Ceza İnfaz Kurumu kampüsü tamamlanarak faaliyete geçmiştir. 2024 yılı içerisinde Erzurum Adliyesi Hizmet Binasında Hakim-Cumhuriyet Savcısı ve yargı personelinin daha iyi şartlarda çalışabilmesi için tüm çalışma alanlarında boya, parke ve tadilat işlemleri yapılmış, Enerji Tasarruf Yönetmeliği kapsamında, eski model lambalar LED ışıkla değiştirilmiş, ısı ve enerji kaybına yol açan kullanım ömrünü tamamlamış alüminyum pencereler yerine ağır kış şartlarına uyumlu PVC kaplama pencereler takılmış, yakıt sarfiyatı ve güvenlik açısından günümüz şartlarının gerisinde kalmış olan kalorifer kazanının birbiri ardına sıralanan kaskatı(Kaskad) sistemine geçişi sağlanarak değişimi yapılmıştır. Adliye bahçesinde bulunan açık otopark kapalı otoparka dönüştürülerek kullanılabilir hale getirilmiştir. Erzurum ilimizde bulunan yargı personelinin kullanımı için 30 dairelik personel lojmanı satın alınarak personelin hizmetine sunulmuştur. Ecdada Vefa Projesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Şahap Paşa Tabyalarının temizlik ve restore işlemleri yapılmış ve gün yüzüne çıkartılma süreci ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 2025 yılı içerisinde yeni Adliye Hizmet Binası, Denetimli Serbestlik Hizmet Binası, Pilot icraya geçiş süreci, Erzurum Personel Eğitim Merkezi - Hakim evi, İşyurtları bünyesinde il merkezinde satış ofisinin açılması, Adli tıp bünyesinde trafik ihtisas birimi-biyolojik ihtisas biriminin açılması ve personel için lojman çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu."16 bin 408 adeti hedef sürede tamamlandı"Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosuna gelen soruşturma ve ihbar evrak sayısının toplamı 2023 yılında 26 bin 761, 2024 yılında ise bu sayının 25 bin 370 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, sözlerine şöyle devam etti, "2025 yılına toplam 22 bin 908 soruşturma ve ihbar dosyası devredilmiştir. Yargıda Zaman Yönetimi Hedef Süre kapsamında soruşturma ve davanın taraflara bildirilmesi uygulamasına 01.01.2019 tarihinde başlanmış, bu kapsamda 2024 yılına ait 22 bin 747 soruşturma dosyasının 17 bin 961 adetine karar verilmiştir. Bu soruşturma dosyalarının 16 bin 408 adeti hedef sürede tamamlanmıştır. Bu sayede %91,35 oranında başarıya ulaşılmıştır. Bin 553 adet soruşturma dosyasına hedef süre aşıldıktan sonra karar verilmiştir. Bin 553 adet soruşturma dosyasının hedef süreleri dolduğu halde; ifade alma işlemleri, yakalama işlemleri, talimat cevaplarının beklenilmesi, istenilen raporların henüz gönderilmemiş olması gibi eksiklikler nedeniyle söz konusu dosyalar belirlenen sürede neticelendirilememiş olup, görevli Cumhuriyet savcılarımız tarafından en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. 2024 Yargı Vizyonu ’’ Güven Veren ve Erişilebilir Bir Adalet Sistemi’’ olarak belirlenmiş olup, bu vizyon rehberliğinde, insan ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız ile kişilerin lekelenmeme hakkını gözeterek, hukuk ve vicdana uygun adalet ilkesi çerçevesinde adalet hizmetlerine devam edeceğimiz taahhüdü ile, 2024 yılı içerisinde yargısal faaliyetlerde emeği geçen tüm meslektaşlarıma ve personelimize teşekkür eder, 2025 yılının yargı camiası ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim"