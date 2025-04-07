Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nün kış aylarında yaklaşık 50 santimetreye ulaşan buzları havaların ısınması ve rüzgarın etkisiyle çözülmeye başladı.Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’nün yüzeyinde aralık ayında hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15-20 dereceye kadar düşmesiyle yüzeyi tamamen donmaya başlıyor. Çıldır Gölü’nde balıkçılar buz kalınlığının 50 santimetreye kadar ulaşması nedeniyle küçük delikler açarak Eskimo usulü avlanabiliyor. Kış boyu yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü´nde festivaller düzenleniyor.Yerli ve yabancı turistlerin üzerine çıktığı ve atlı kızaklarla gezinti yapılan göl bu yıl geç de olsa havaların ısınması ile birlikte nisan ayında çözülmeye başladı. Sıcaklıkların artması ve rüzgârın da etkisiyle yüzeyi erimeye başlayan Çıldır Gölü’nün kıyısında dev buz kalıntılarının oluştuğunu söyleyen ve göl kıyısında balıkçı restorantı bulunan Canılgın Uzunkaya, ’’Çıldır Gölü’nün buzları çözülmeye başladı. Çözülen buzlar rüzgarın etkisiyle kıyıya vurdu. Çıldır Gölü’nün buzları tamamen çözülmedi ama yavaş yavaş çözülüyor. Kıyıya vuran buz kütlelerinin kalınlığı da 60-70 santimetre civarında’’ dedi.