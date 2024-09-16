Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentin en eski yerleşim yeri olan Erzincankapı’da yerinde dönüşümü esas alan yeni bir projeye start verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan projeyle Erzincankapı’da modern mimariyi esas alınarak meydan ve çarşı yapılacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “2014’ten bu yana, Erzurum’da çok büyük adımlar attık, sayısız hizmeti hayata geçirdik. Şehrimizin dört bir yanına hizmet götürdük, vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, onların ihtiyaçlarına cevap verdik. Şehrimizde yeni atılım hamlelerini de tek tek hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.Erzincankapı’nın çehresi değişiyorBaşkan Mehmet Sekmen, “Erzincankapı’da muhteşem bir dönüşüme imza atacağız” diye konuştu. Başkan Sekmen, yeni projeyle birlikte bölgede 150 araçlık otoparkın da yapılacağını kaydetti. Sekmen, “Bölgede yoğunluğu en asgariye indirecek otopark ile birlikte söz konusu yerdeki ticari hacmin gelişimi için 20 iş yeri ve 50 ofis inşa edeceğiz” şeklinde konuştu. Bölgede 1000 metrekarelik meydanı bulunan modern mimariyle donatılmış yeni bir çarşı yapacaklarını kaydeden Başkan Sekmen, “Erzurum’u daha yaşanabilir, daha modern bir şehir haline getirmek için durmadan çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz” kaydını düştü.