Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken zirai don tehlikesine karşı seralarda ısıtma sistemleri kullanılarak tedbir alındı.Nisan ayında kar yağışı Erzincan - Sivas ve Erzincan - Erzurum kara yolu güzergâhlarında etkili olmaya başladı. Yağan karla birlikte arazi yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı.Havaların bir anda soğumasıyla birlikte çiftçileri zirai don endişesi sardı. Erzincan Bahçe Kültürleri Enstitüsü seralarında yetiştirilen fidelerin zarar görmemesi için ısıtma sistemleri faal hale getirilerek bazı personeller sabaha kadar nöbet tuttu.Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, "Zirai don uyarısı geldi. Zirai don için var olan ısıtma ünitelerimizi çalıştırdık. Bir kısmı elektrikli bir kısmı yakıtlı. Seraları ısıtarak zirai donu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Zirai don tehlikesi olduğu zaman 24 saat seralarda personel bulunduruyoruz" dedi.Öte yandan Erzincan çevrelerinde zirai don tehlikesine dikkat çekildi.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan çevrelerinde zirai don hadisesi beklenmektedir. Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edildiğinden tarımsal faaliyetlere uğraşan vatandaşların kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.