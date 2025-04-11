Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesinde şehit Murat Bayram’ın ailesi ile birlikte fidan diktiler.Üzümlü’nün Altınbaşak Beldesi’nde Şehit Murat Bayram İlkokul ve Ortaokulu’nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikim etkinliğine Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Üzümlü Belediye Başkanı Lütfi Yakut, Altınbaşak Belediye Başkanı Engin Deniz, şehit Murat Bayram’ın ailesi, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Ağaç dikim etkinliğinde Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından katılımcılara ve öğrencilere ağaç dikiminin önemi, ağaç dikiminde dikkat edilecek hususlar, ormanların ülkemiz için önemi konusunda bilgiler verildi.Şenlik havası içerisinde geçen ağaç dikim töreninde öğrenciler ve katılımcılar, şehit Murat Bayram’ın ailesi ile birlikte ağaç diktiler.Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ülkenin geleceği açısından orman varlığının artırılmasının önemine değinerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.