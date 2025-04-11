Hakkari’nin Akbulut köyünde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, 5 aileye ait ev ve ahırlarda büyük hasara yol açtı.Fırtına nedeniyle 3 ev ve 2 ahır olmak üzere toplam 5 yapı zarar gördü. Fırtınada Seyithan Bayhan, Sait Yağmur ve Mikail Bayhan’a ait evler, Hasan Bayhan ve Sabri Bahadır’a ait ahırlar ağır hasar aldı. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler, zor şartlar altında inşa ettikleri ev ve ahırların yıkılmasıyla büyük mağduriyet yaşadı. 5 kişilik ailesiyle birlikte yaşayan Seyithan Bayhan, "Yıllardır biriktirdiğimiz parayla bu evi yaptık. Şimdi ise her şey yerle bir oldu. Evimizi yeniden onarmak için yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.Köyde yaşayan diğer aileler de, benzer şekilde mağdur olduklarını belirterek, devletin bir an önce yaralarını sarmasını istiyor. Ayrıca köy okulunun çocuk oyun parkı ise fırtınada kullanılamaz hale geldi.