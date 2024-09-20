Erzincan’a ait tescilli yöresel ürünlerin sayısını artırmak amacıyla Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında, Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 6 yöresel ürünümüz için sektör temsilcilerinin katılımlarıyla toplantı düzenlendi.
Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş ve sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda tescillenecek ürünler olan;
1- Erzincan Yaprak Döneri
2- Erzincan Kasefe Tatlısı
3- Erzincan Tava Leblebisi
4- Erzincan Tandır Ketesi
5- Erzincan Lüle Baklavası ve
6- Erzincan Sakı Elması ile ilgili olarak üreticiler ve sektör temsilcileri ile fikir alışverişi yapıldı.
Erzincan’ın 6 yöresel ürünü tescil yolunda
Erzincan’a ait tescilli yöresel ürünlerin sayısını artırmak amacıyla Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında, Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 6 yöresel ürünümüz için sektör temsilcilerinin katılımlarıyla toplantı düzenlendi.