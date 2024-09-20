Erzincan’a ait tescilli yöresel ürünlerin sayısını artırmak amacıyla Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında, Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 6 yöresel ürünümüz için sektör temsilcilerinin katılımlarıyla toplantı düzenlendi.
Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş ve sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda tescillenecek ürünler olan;
1- Erzincan Yaprak Döneri
2- Erzincan Kasefe Tatlısı
3- Erzincan Tava Leblebisi
4- Erzincan Tandır Ketesi
5- Erzincan Lüle Baklavası ve
6- Erzincan Sakı Elması ile ilgili olarak üreticiler ve sektör temsilcileri ile fikir alışverişi yapıldı.