Erzincan’a ait tescilli yöresel ürünlerin sayısını artırmak amacıyla Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında, Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 6 yöresel ürünümüz için sektör temsilcilerinin katılımlarıyla toplantı düzenlendi.Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş ve sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda tescillenecek ürünler olan;1- Erzincan Yaprak Döneri2- Erzincan Kasefe Tatlısı3- Erzincan Tava Leblebisi4- Erzincan Tandır Ketesi5- Erzincan Lüle Baklavası ve6- Erzincan Sakı Elması ile ilgili olarak üreticiler ve sektör temsilcileri ile fikir alışverişi yapıldı.