Sebze ve meyvecilik sektöründe iklimsel özelliğiyle Doğu Anadolu’nun Çukur ovası olarak nitelendirilen Erzincan’da yerli sebze ve meyvelerin çıkmasıyla semt pazarlarında fiyatlar düştü.Erzincan’da bu günlerde vatandaşlar, taze ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmanın memnuniyetini yaşıyor. Erzincan’da semt pazarında yapılan araştırmalar, yerli sebze ve meyvelerin çıkmasıyla birlikte pazar fiyatlarında ciddi bir düşüş olduğunu gösteriyor.Erzincanlı vatandaşların taze sebze ve meyve için tercih ettikleri semt pazarları, bu hafta uygun fiyatlarıyla dikkat çekti. Yerli ürünlerin pazara gelmesi, fiyatların düşmesine ve daha geniş bir ürün yelpazesine sahip olunmasına katkı sağladı.Pazardaki bazı sebze ve meyve fiyatları ise şöyle yer aldı:Dolmalık biber kilo 25 TL, kavun tane 20 TL, salatalık kilo 15 TL, domates kilo 15 TL, fasulye 50 TL, marul adet 20 TL, yeşil soğan bağı 15 TL, patates, soğan kilo 15 TL, patlıcan kilo 15 TL.