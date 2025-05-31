Erzincan’da aracın altında kalmak üzere olan yavru karga, duyarlı vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Kurtarma anını izleyen anne karganın yavrusuna sahip çıkması yürekleri ısıttı.Erzincan’ın İnönü Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yaşanan olay, görenleri hem duygulandırdı hem de tebessüm ettirdi. Yuvasından düşerek caddeye inen bir yavru karga, hareket halindeki bir aracın altında kalmaktan çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.Bir sürücünün üzerine doğru gelen yavru kargayı fark edememesi üzerine, çevrede bulunan vatandaşlar hızla uyarıda bulundu. Uyarı üzerine aracını durduran sürücü, yavru kargayı ezmekten saniyelerle kurtuldu.Vatandaşlar daha sonra seferber olarak minik kargayı güvenli bir şekilde yol kenarındaki bir ağaca yerleştirdi. O anlarda ise en az kurtarma operasyonu kadar dikkat çeken bir detay vardı: Yavrusunu kaybetme tehlikesi geçiren anne karga, olan biteni yukarıdan büyük bir dikkatle izledi. Yavrusunun kurtarılmasının ardından ise ağacın etrafında adeta nöbet tutarak kimseyi yaklaştırmadı.