Bartın Elazığlılar Derneği’nin düzenlediği “Piknik ve Patila Şenliği” programı, Bartın’da yaşayan Elazığlıları bir araya getirdi. Etkinlik, hemşehrilik bağlarını güçlendirirken, doğayla iç içe geçen renkli görüntülere sahne oldu.

Bartın Elazığlılar Derneği Başkanı Lütfü Gencer, programda yaptığı konuşmada, Elazığlıların birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaparak, “Bugün burada Bartın’daki tüm Elazığlıları buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizle bir araya gelerek Elazığ kültürünü yaşatıyor, birlikte güzel anılar biriktiriyoruz” dedi.

Gencer, Bartın’da yaşayan Elazığlılar için düzenlenen bu tür sosyal etkinliklerin devam edeceğini de belirterek, “Bu programlarla amacımız; gurbette yaşayan hemşehrilerimizi bir araya getirmek, kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmak ve paylaşmak. Bartın’da Elazığlıların sesi olmaya, onları bir arada tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

PİKNİKTE COŞKU DORUKTAYDI

Etkinlikte, Elazığ mutfağına özgü lezzetler katılımcılara ikram edilirken, Patila Şenliği ise büyük ilgi gördü. Katılımcılar patila ikramının yanı sıra halaylar çekerek doyasıya eğlendi. Bartın Elazığlılar Derneği üyeleri, şenlikte Elazığ kültürünün renklerini yaşatma fırsatı buldu.

Bartın Elazığlılar Derneği’nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik, Elazığlıların memleket hasretini bir nebze olsun giderirken, Bartın’da gerçekleştirilen Piknik ve Patila Şenliği, Elazığlıların kültürüne sahip çıkmalarının ve bir arada olma isteklerinin en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.