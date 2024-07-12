Erzincan’da Temmuz ve Ağustos ayında vatandaşlara birbirinden özel konserler verilecek.Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi himayelerinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Temmuz ve Ağustos ayı boyunca Erzincan’da müzik severler için 15 konser düzenlenecek.Erzincan valiliği tarafından paylaşılan konser takvimi şöyle;12 Temmuz: İlhan Akdeniz - Dörtyol Meydanı13 Temmuz: Barış Polat - Ergan Dağı Kayak Merkezi13 Temmuz: Ali Tan - Dörtyol Meydanı17 Temmuz: Tunca Çatal - Dörtyol Meydanı18 Temmuz: Vuslat Yavuz Durgun - Dörtyol Meydanı20 Temmuz: Emre Fel - Ergan Dağı24 Temmuz: Güler Duman - Dörtyol Meydanı26 Temmuz: Oğuz Yıldırım - Dörtyol Meydanı27 Temmuz: Oğuz Aksaç - Dörtyol Meydanı2 Ağustos: Hürkan Alçı - Dörtyol Meydanı3 Ağustos: Tekin Şikar - Dörtyol Meydanı7 Ağustos: Mustafa Özden - Dörtyol Meydanı9 Ağustos: Mücella Özdemir - Dörtyol Meydanı16 Ağustos: Musiki Cemiyeti - Dörtyol Meydanı23 Ağustos: Ömer Kaymaz - Dörtyol Meydanı