Erzincan’da Temmuz ve Ağustos ayında vatandaşlara birbirinden özel konserler verilecek.
Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi himayelerinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Temmuz ve Ağustos ayı boyunca Erzincan’da müzik severler için 15 konser düzenlenecek.
Erzincan valiliği tarafından paylaşılan konser takvimi şöyle;
12 Temmuz: İlhan Akdeniz - Dörtyol Meydanı
13 Temmuz: Barış Polat - Ergan Dağı Kayak Merkezi
13 Temmuz: Ali Tan - Dörtyol Meydanı
17 Temmuz: Tunca Çatal - Dörtyol Meydanı
18 Temmuz: Vuslat Yavuz Durgun - Dörtyol Meydanı
20 Temmuz: Emre Fel - Ergan Dağı
24 Temmuz: Güler Duman - Dörtyol Meydanı
26 Temmuz: Oğuz Yıldırım - Dörtyol Meydanı
27 Temmuz: Oğuz Aksaç - Dörtyol Meydanı
2 Ağustos: Hürkan Alçı - Dörtyol Meydanı
3 Ağustos: Tekin Şikar - Dörtyol Meydanı
7 Ağustos: Mustafa Özden - Dörtyol Meydanı
9 Ağustos: Mücella Özdemir - Dörtyol Meydanı
16 Ağustos: Musiki Cemiyeti - Dörtyol Meydanı
23 Ağustos: Ömer Kaymaz - Dörtyol Meydanı