Erzincan’da Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde unlu mamul, pasta ve tatlı imalatı yapan işletmeler denetlendi.Ekipler düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerine, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren 29 işletmeyi denetledi.Ekipler denetimlerinde işyerlerinin temizliği, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını titizlikle kontrol etti.Zabıta Müdürü Mehmet Polat, “Vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için fırın ve unlu mamül üreten işletmelerini düzenli aralıklarla denetliyoruz.” ifadelerini kullandı.