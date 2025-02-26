Kış şartlarının ağır geçtiği Erzincan’da trafik polisleri 7/24 vatandaşların yardımına koşuyor.Kar ve tipinin etkili olduğu günlerde özellikle şehirlerarası güzergâhlarda yoğun gayret gösteren polisler, yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele ekipleriyle birlikte çaba sarf ediyorlar.Erzincan - Sivas ve Erzincan - Erzurum kara yolunda kar ve tipinin bastırmasıyla harekete geçen trafik ekipleri, yolun kar ve buz durumuna göre ağır tonajlı araçları bir süre bekleterek, otomobil vb. araçların da kış şartlarına uygun eksikliklerinin bulunmayacağı şekilde kontrol ederek akışı sağlıyorlar.Zaman zamanda yolda kalanların yardımına hızlıca yetişen ekipler, "Erzincan ilimizi etkileyen yoğun kar yağışı ve tipiden kaynaklı trafikte yaşanabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için gece gündüz demeden şartlar ne olursa olsun her daim vatandaşımızın yanındayız." diye belirttiler.