Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada komiserin eşi Kumru Yakuli ve babası Hakkı Yakuli ise yaralandı.Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas-Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Komiser Hakan Yakuli idaresindeki 25 TT 064 plakalı otomobil, yol üzerinde park halindeki bir kamyona çarptı. Kazada Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli olay yerinde hayatını kaybederken, komiserin eşi Kumru Yakuli ve babası Hakkı Yakuli ise yaralandı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas-Refahiye kara yolu Köroğlu Deresi mevkiinde yaşanan elim trafik kazasında hayatını kaybeden Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüz Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı dilerim. Kaza sonrası kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam eden komiserimizin eşi Kumru Yakuli ve babası Hakkı Yakuli’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar da kurumun sosyal medya hesabından yaptığı taziye mesajında, "Müdürlüğümüz Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli 19 Temmuz 2024 günü geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiş, Eşi Kumru Yakuli ve babası Hakkı Yakuli yaralı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Meslektaşımıza ve annesine Allah’tan rahmet, hastanede tedavisi devam eden ailesine acil şifalar, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı dilerim." dedi.