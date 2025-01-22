Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü personelince il genelinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Muhalefet suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde A.Y. isimli şahıs yakalandı.Şahsın aracında yapılan aramada; 2 adet dedektör, 3 bakır çubuk, 2 bakır sikke, 1 adet gümüş sikke, 3 adet çeşitli dönemlere ait tarihi sikke, 6 adet tarihi metal obje ele geçirildi.Şüpheli A.Y. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.