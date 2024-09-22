Erzincan’da, kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırın hasadı sürüyor.Verimli topraklara sahip Erzincan’da bu yıl etkili olan yağışlarla sulu alanlara ekilen silajlık mısır, çiftçinin yüzünü güldürdü.Yaz boyunca yetiştirilen mısırın hasadı biçerdöver ve traktörlerle yapılıyor. Yapılan hasat sonrası silajları stoklayan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamış olacak.Tarlada hasadı yapılan mısırı köylüler daha sonra traktörlere doldurularak evlerine taşıyor.Erzincan genelinde birçok noktada ekilen mısır, kışın hayvanlara veriliyor.