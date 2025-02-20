Erzincan’da etkili olan sağanak yağışın ardından kar yağışı başladı. Yoğun kar nedeniyle Erzincan Valiliği, 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilmesini kararlaştırdı. Şehirde belediye ekipleri, yolların kapanmaması için yoğun bir çalışma başlattı.Erzincan’da dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehirdeki birçok bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı, özellikle Ahmediye ve Sakaltutan mevkilerinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Bu bölgelerde araç geçişleri kontrollü bir şekilde yapılırken, şehir merkezinde de belediye ekipleri yoğun bir çalışma başlatarak yolların açık kalmasını sağladı.Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla Erzincan Valiliği, 20 Şubat Perşembe günü okulların bir gün süreyle tatil edilmesine karar verdi.Belediye ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, vatandaşlardan da tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.