Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar yağışına karşı Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, gece gündüz demeden çalışarak yolları açık tutmaya devam ediyor.Yeşilyurt Belediyesi, yoğun kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için tüm ekip ve ekipmanlarıyla sahada 24 saat esasına göre görev yapıyor. Ekipler, ilk etapta ana arterlerin açık kalmasını sağlarken, ara sokaklarda da tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürdürüyor. Buzlanma riskine karşı yoğun önlemler alınırken, trafik yoğunluğunun yaşanabileceği bölgelerde de tedbirler artırıldı.444 8 910 numaralı çağrı merkezi üzerinden gelen talepleri anında değerlendiren ekipler, yolda kalan vatandaşlara hızlı müdahalede bulunarak yaşanan aksaklıkları gideriyor.Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bir aile, Yeşilyurt Belediyesi’ne ulaşarak yardım talep etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan belediye ekipleri, yolu açarak ailenin evine ulaşmasını sağladı. Yardım talebinde bulunan aile, "Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldık. Belediyeyi aradık ve ekipler beş dakika içinde yanımıza gelerek bize yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Ekipler, yolların yanı sıra meydanlar, kaldırımlar, park ve yeşil alanlarda da biriken karları temizleyerek yayaların güvenliğini sağlıyor. Ayrıca hastane ve kamu kurumları gibi kritik noktalarda kar temizleme ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek vatandaşların 7/24 hizmet veren çağrı merkezinden destek alabileceklerini ifade etti.