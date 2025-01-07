Erzincan Sağ Sahil Pompaj Tesisleri (P1, P2 ve P3) yenileme işinin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Erzincan Sağ Sahil Pompaj Tesislerinin yenilenmesi ile ilgili olarak DSİ Erzurum Bölge Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’un başkanlığında, müdür yardımcıları, şube müdürleri, teknik personeller ve yüklenici firmanın katılımıyla Erzincan Sağ Sahil Pompaj Tesisleri (P1, P2 ve P3) yenileme işinin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda, iş kapsamında 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen çalışmalar ve 2025 yılı hedefleri değerlendirildi.