Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Tanıtım Günü etkinliği düzenlendi.Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın, protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, “Öncelikle, programa gösterdiğiniz yoğun ilgi ve yüksek katılımlarınız için siz değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 186 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Jandarma Teşkilatı, 1839 yılında kurulmuştur. Bugün burada, teşkilatımızı tanıtmak ve siz gençlerin geleceğine yön verme sürecinde destek olmak amacıyla bir araya geldik. Hayatta insanın ömrünü şekillendiren iki önemli karar vardır: eş seçimi ve meslek tercihi. Biz de sizlere teşkilatımızı tanıtarak bu önemli kararlardan birinde yol gösterici olmayı arzu ediyoruz. Aramıza katılmanızdan memnuniyet duyarız.” dedi.Program jandarmanın tarihçesine ve teşkilata katılmak isteyen genç adaylara dair verilen bilgilerin ardından sona erdi.Programın ardından öğrenciler ve katılımcılar stantları gezerek görevli personellerden bilgi aldı.