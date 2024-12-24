Erzincan’da 6136 SKM suçunun önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; il genelinde 6136 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde O.Y., Y.K. ve M.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 8 adet fişek, 1 adet kılıç ele geçirildi.Şüpheli O.Y. ve Y.K. isimli şahıslar hakkında tahkikat adli makamlarca devam etmekte olup, M.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.