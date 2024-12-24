Türkiye’de Kasım ayında 188 bin 966 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum’da ise bir ayda 4 bin 261 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 353 oldu.Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,9’unu otomobil, %38,9’unu motosiklet, %10,3’ünü kamyonet, %3,1’ini traktör, %1,5’ini kamyon, %0,8’ini minibüs, %0,4’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %51,8, kamyonette %14,1, otomobilde %13,7, minibüste %5,8, traktörde %0,5 artarken motosiklette %31,1, otobüste %5,5 ve kamyonda %1,1 azaldı. Erzurum, 141 bin 353 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Kasım ayında 4 bin 261 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 41’inci oldu.Erzurum’da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 71 bin 902 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 392, otobüs sayısı bin 261, kamyonet sayısı 30 bin 51, kamyon sayısı 6 bin 359, motosiklet sayısı 6 bin 693, özel amaçlı araç sayısı 750 ve traktör sayısı 21 bin 945 oldu.Kasım ayında Erzurum’da 4 bin 261 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 690 otomobil, minibüs 56, otobüs 19, kamyonet bin 21, kamyon 112, motosiklet 56, özel amaçlı araç 11 ve traktör 2962 adet olarak gerçekleşti.