ERZİNCAN (İHA) – Erzincan’da yolda bulduğu karga ile adeta dost olan lise öğrencisi Sadık Davut, bisikletle şehir turunu kendisinden ayrılmayan kargayla yapıyor.Görenleri imrendiren karga ile lise öğrencisinin dostluğu yüzlerde tebessüm oluşturdu. Erzincan merkezde bisiklet ile gezen Sadık Davut’a eşlik eden kargayı görenler bakakaldı.Karga ile nasıl dost olduğunu anlatan Sadık Davut, şöyle konuştu:“Yolda gidiyordum kargayı fark ettim. Uçmasını biliyor ama uçmuyordu. Aldım veterinere baktırmak için. Daha sonra gayet sağlıklı bir sorunu yok. Bana alıştı bir bağ kuruldu. Benim yanımda bisikletle gezerken de eşlik ediyor. Alıştık birbirimize. İnsanların da dikkatini çekiyor.”