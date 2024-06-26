Erzurum’da vatandaşlar tarafından bulunan iki öksüz yavru yaban keçisi, şefkatli ellerde süt kardeşi olarak büyüyor.Erzurum’un İspir ve Uzundere ilçelerinde; vatandaşlar tarafından bulunan öksüz yavru yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek biberonla beslenmeye başlandı.Sağlık kontrolleri sonucunda herhangi bir problemi bulunmayan yavrular, süt kardeşi olarak büyütülüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü’nün titiz çalışmaları sayesinde kurtarılan yavrular, veteriner hekimlerin özenli bakımıyla hayata tutunuyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubesi yetilileri, doğada vatandaşlar tarafından bulunan yavru yaban hayvanlarının sağlık problemi olmayan ya da annenin öldüğünden kesin olarak emin olunmayan yavruların yuvalarından alınarak öksüz bırakılmaması gerektiğini vurgulanarak, "Yavru yaban keçilerinin doğal ortamlarında korunması ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gösterilen bu çaba, yaban hayatının korunmasında büyük bir öneme sahip" denildi.Kurum yetkilileri, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını ve karşılaştıkları durumlarda müdahale etmeden yetkililere haber vermelerinin önemli olduğunu dile getirdi.