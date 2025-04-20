Erzincan’da polis ekiplerince huzur uygulaması gerçekleştirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde il merkezinde 12 ekip 48 personel ile huzur uygulaması yapıldı.Uygulamada; Erzincan Merkezde faaliyet gösteren toplam 12 umuma açık yer ve mekan denetlenerek 1 işletmede "Mesul Müdür Belgesi" ve "Canlı Müzik Sunum Belgesi" olmadığı tespit edildi. İşyerine gerekli tutanaklar tanzim edildi.Yapılan uygulama kapsamında il genelinde 163 şahsın GBT kontrolü yapılırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.