Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş tarafından domuz sürüsü görüntülendi.İlçede yaz-kış yaban hayatı ara ara kameralara yansırken, son olarak ilçenin Armutdüzü köyü mevkisinde domuz sürüsü görüntülenirken, sürünün bir süre yol kenarında ilerleyip dağlık alana yöneldikten sonra gözden kaybolması bir vatandaş tarafından kaydedildi.Bölgede yaşayan çiftçiler, domuzların zaman zaman tarım arazilerine ve ekili alanlara zarar verdiğini dile getirdi. Sürü halinde dolaşan hayvanların gece ortaya çıkması, hem sürücüler hem de çiftçiler açısından risk oluşturabiliyor.