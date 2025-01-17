Erzincan polisinin düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Erzurum’dan Erzincan’a gelen bir araç içerisinde yurda yasadışı yollardan giren 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine gönderildi.Ayrıca Ö.P, C.Ç, E.D ve A.S. isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.