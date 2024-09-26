Erzincan’da Fiat Doblo marka otomobilin yol kenarında duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova köyü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Ceylan idaresindeki 45 ALS 068 plakalı Fiat Doblo marka otomobil, yol kenarında duran Yusuf Torçul yönetimindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada otomobil sürücüsü Ramazan Ceylan (44), Semiha Ceylan (14) ve Melike Ceylan hayatını kaybetti.Ağır yaralanan Ahmet Enes Ceylan ile Huri Elif Ceylan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.