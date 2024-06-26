Erzincan’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında aranan 2 şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında, aranan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, aranan 2 şahıs yakalandı.