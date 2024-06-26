Erzurumlu sanatçılar Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer, çağdaş hat çalışmalarını Ankara’da düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.Çakıl taşıyla resim sanatının duayen ismi Fehim İbrahimhakkıoğlu’nun öğrencisi olarak çakıl taşıyla resim yaparak çıktıkları yolculukta çağdaş hat çalışmalarıyla devam ederek Ankara Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisinde 3. sergilerini açan Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer, yaptıkları çalışmalara gösterilen ilginin kendilerini mutlu etmenin yanı sıra ilerleyen zamanlarda yapmayı planladıkları çalışmalar içinde teşvik ettiğini belirttiler.Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer, Farklı Bakış adını verdikleri sergide yer alan çalışmaların Türk İslam Sanatlarının yeni bir söylem, yeni bir çizgisel form ve biçimsel anlatımını kullanarak yaşam alanlarına yerleşmesi için tasarlandığını belirtti.Çalışmaların; Hat sanatını mabedden çıkarıp yaşam alanlarının merkezine kimliksel ve kişisel olarak geçisini sağlamayı amaçladığını anlatan Keteci ve Özgör, “Sergide yer alan çalışmalarımızda resim, grafik, çağdaş ve dekoratif unsurlar taşımaktadır. Bu da boş olan bir alana yeni söylemler, yeni renkler, yeni formların girişine zemin hazırlamaktadır. Bu çalışmalar, değişen dünya konjonktüründe insanların, toplumların yaşamların bu değişimine sanatsal bir katkı ve uyum sağlamaktadır. Çünkü; sanat bir yaşam biçimidir. Tüm inançlara, tüm insanlığın sanat zevkine hitap etmekle beraber, ötekileşmenin toplumları böldüğü, parçaladığı bir ortamda bu çalışmalar bir bütünleşmeyi öngörmektedir.Bu çalışmalar sadece bir görsel şöleni yanı sıra, insanı ve psikolojisini olumlu yönde etkilemeyi ve katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Çalışmalarımızda kullandığımız malzemelere gelince: tamamen doğal çakıltaşı ile başlayan yolculuğumuz ebru, varak ve seramikle birlikte bir bütünlük sağladı. Taşın sert dokusunun insana verdiği pozitif enerjinin yanında adeta bir renk cümbüşü olan ebrularla, duruma göre bazen de varak ve seramikle bezenen çalışmalar sanat severlerin beğenisiyle buluştu.Çağdaş çizgilerle hat çalışmalarına başladığımız tarih itibarıyla Ülkemizde bu anlamda bir çalışmanın olmadığını görmek bizim için bir alternatif oldu. Çalışmalarının gerçekten alışılagelmişin dışına çıkmasıyla birlikte arz ve talep ilişkisi döngüsü bizleri daha da teşvik edici oldu” diye konuştu.Sergilerinin Sanat danışmanlığını Erzurumlu Hattat ve Müzehhip Muhammet Mağ’ın yaptığını belirten sanatçılar hocalarına da bir kez daha teşekkür ettiler.