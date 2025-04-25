Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2025 yılının Pestisit Kalıntısı ile Mücadele Yılı olarak kabul edilmesinin ardından, özellikle seralarda biyolojik ve biyoteknik mücadele daha da önem kazandı.Erzincan’da ve Türkiye genelinde domates güvesine karşı feromon yayıcı kapsül dağıtımı gerçekleştirildi.Seracılara yönelik feromon dağıtım törenine katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, pestisitlerle mücadelenin ve gıda güvenliğinin önemine değindi. Erzincan’da seracılık sektörünün her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Koçaker; "2025 yılında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi Bütçesinden Proje tutarı 600 bin TL olan yüzde 50 çiftçi katkılı Domates Güvesi İle Biyoteknik Mücadele Projesi kapsamında 120 dekar sera alanında kullanılmak üzere 20 çiftçimize 3 bin 600 adet Feromon yayıcı kapsül dağıtımı yapıyoruz. Bugüne kadar İl Müdürlüğümüz tarafından son 3 yılda toplam 67 çiftçimize 275 dönüm serada kullanılmak üzere 8 bin 250 adet Feromon yayıcı kapsül dağıtımı gerçekleştirdik. Elbette domates güvesine karşı verdiğimiz savaşta bu feromon yayıcı kapsüller büyük fayda sağlıyor. Ekiplerimiz oluşturulan proje ile hem seracılarımızın ihtiyaç duyduğu feromon yayıcı kapsülleri dağıtıyor hem de bunların kullanımı ve dikkat edilecek hususlar konusunda seracılarımızı bilgilendiriyor" diye konuştu.