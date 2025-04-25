Erzurum’un Palandöken ilçesinde meydana gelen yangının eşiyle tartışan şahıs tarafından çıkarıldığı açıklandı.Alınan bilgilere göre; Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi bir apartmanın bodrum katında oturan 53 yaşındaki Z.A., boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmasının ardından evi ateşe verdi.Yangın yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve binanın doğal gaz akışı kesildi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 16 kişi, ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 13 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. Olay yerinden kaçan Z.A, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.