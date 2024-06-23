Kiraz üretiminde önemli bir yere sahip Erzincan’da kiraz hasadı, mevsimsel değişiklik ve sıcaklıkların artmasıyla önceki yıllara göre 15 gün önce yapıldı.Erzincan’ın Üzümlü ilçesi kiraz üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip. Kiraz hasadının başlaması ile birlikte kiraz üreticisinin yüzü de gülmeye başladı. 80 yaşında ki üretici ömründe daha önce bu kadar bol kiraz hasadı yapmadığını söylerken pazar sıkıntısı çekildiğine vurgu yaptı.Son yıllarda Erzincan tarım sektöründe ağırlık kazanmaya başlayan kiraz, gerek dikim sahası gerekse üretim açısından büyük bir gelişme gösteriyor. Özellikle geçtiğimiz yıl pazarlama noktasında sıkıntı yaşanmaması çiftçilerin kiraza yönelmelerinde büyük bir etken olarak öne çıkıyordu ancak bu yıl öyle olmadı. 300 kilo verim aldığı alandan 2,5 tona yakın verim elde ettiğini belirten üreticiler, pazar sıkıntısı yaşıyor. Sezon başında verdiği fiyatlara uymayan ihracat firmalarının ve tüccarların sürekli alım fiyatlarında oynama yapmaları üreticilerin de tepkilerine neden oluyor.Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde kiraz hasadına başlayan üreticiler, hasattan memnun olsalar da pazar da istedikleri fiyattan satamıyorlar.Adeta üzüm salkımı gibi görünen kiraz, neredeyse dalları kırma noktasına gelecek. Bu kadar verimi ömrü boyunca görmediğini ifade eden ve çocukluktan beri Bayırbağ köyünde çiftçilik yapan 80 yaşında ki kiraz üreticisi Selami Demirel, “Bayırbağ köyündenim. Doğup büyüme hep çiftçilik yaptım. 80 yaşındayım. Erzincan’da ve takip ettiğime göre Türkiye’nin her yerinde görülmemiş bir rekolte var. Ben ilk olarak böyle bir rekolte görüyorum. Geçen sene 300 kilo çıkan yerden şuanda 1,5 - 2 tona yakın topladım. Daha da 500, 600 kilo daha çıkar.” dedi.