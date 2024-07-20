Erzincan İl Özel İdaresince bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.Muharrem ayı nedeniyle Erzincan İl Özel İdaresince aşure ikramında bulunuldu. Cumhuriyet Meydan’ında düzenlenen aşure ikramına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcıları Mehmet Emre Canpolat, Yusuf İzci, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Cumhuriyet Meydanında kurulan stantlarda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve kent protokolünün katılımı ile gerçekleştirilen aşure ikramı programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Aşure ikramı sonrasında konuşma yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan’ın kardeşlik şehri olduğuna dikkat çekerek, “Muharrem ayının sonunda aşure dağıtıyoruz. Biz geçen hafta Muharrem orucunu tutan canlarımızla birlikte orucumuzu açtık. Ve bugün de hem cem evlerinde ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı aşureleri dağıttık. Gördüğünüz gibi Erzincan’da birlik ve beraberliğin çok güzel bir örneği yaşandı. Bu Muharrem ayı aşure günlerimiz birlik ve beraberliğimizin pekiştiği günlerdir. Kardeşliğin zirve yaptığı günlerdir. Geleneklerimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin, inancımızın gereğini yaptığımız günlerdir. Böylesine güzel bir atmosferi bize hazırlayan bütün arkadaşlarımıza, vali yardımcılarımıza, STK başkanlarımıza, cemiyet başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şunu fark ediyoruz, biz özellikle Erzincan’da farklı olabiliriz, farklı bakabiliriz, farklı düşünebiliriz ama bizim ortak paydalarımız var. Bayrağımız, vatanımız, devletimiz biz bu ortak paydalar üzerinde birbirimize kenetlenerek, kardeşlik şuuru içerisinde hareket edersek hakikaten hem Erzincan’ımız hem de insanlarımız çok mutlu olur diye düşünüyorum. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aşure günümüzde mübarek olsun diyorum. Muharrem ayımız da mübarek olsun diyoruz.” dedi.