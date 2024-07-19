Van’ın Erciş ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı noktalarda yapılan uygulama faaliyetlerinde; trafik kurallarına uymayan 23 sürücüye cezai işlem uygulanırken, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulama faaliyetlerinde ise trafik kurallarına uymayan 12 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimler neticesinde suç ve suçlularla mücadeleye devam edileceği belirtildi.