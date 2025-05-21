Erzincan’da yaklaşık 36 saattir aranan gencin cansız bedeni ve otomobili Göyne Barajı’nda bulundu.Alınan bilgiye göre, önceki gece evinden otomobili ile ayrılan Cem Eren Yaylagül’den (28) bir daha haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan arama çalışmaları Göyne Barajı’nda yoğunlaştı. Arama çalışmalarına Tunceli’den gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi de destek verdi. Jandarma, JAK ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu bugün öğle saatlerinde önce barajda su içerisinde önce otomobile, ardından Cem Eren Yaylagül’ün cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından gencin cansız bedeni otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Cem Eren Yaylagül’ün cezaevinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.