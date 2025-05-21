Tortum ve Uzundere Kaymakamlıkları ile Belediyeleri’nin ortaklaşa düzenlediği, sonucu merakla beklenen Kadrajımdan Tortum ve Uzundere’de Bahar Foto Safari Yarışması’nda ödüle layık görülen fotoğraflar, seçici kurul tarafından belirlendi.Kadın fotoğraf tutkunlarının oldukça başarılı gözüktüğü yarışmada toplam 16 eser, sahiplerine ödül kazandırdı."Bir fotoğraf yarışması düzenlemek ve yaklaşık üç yıldan beri görev yaptığım Tortum ile komşu ilçemiz Uzundere’nin doğal güzelliklerini vitrine çıkartmak en büyük idealimdi. Bu idealimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diyen Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, yarışmanın düzenlenmesinde katkısı olan Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy ile Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider’in yanı sıra Tortum-Uzundere Yerel Eylem Grubu’na (TUYEG) teşekkür etti.Tortum Şelalesi, Tortum ve Uzundere Doğa Manzaraları ile Tortum ve Uzundere’de Köy Yaşamı adı altında iki farklı kategoriye gönderilen 300 fotoğrafın, Gazeteci Öztürk Akkök ile Erzurum fotoğraf dünyasının yakından tanıdığı isimler Uğur Sağıroğlu ve İlteriş Bülent Aydın tarafından değerlendirilerek sonuçlandırıldığını kaydeden Kaymakam Bayram, derece alan yarışmacıların isimlerini, sosyal medya hesaplarından duyurdu.Toplamda 50 bin lira para ödüllü iki farklı kategoride düzenlenen yarışmada birincilere 10’ar, ikincilere 6’şar, üçüncülere de 4’er bin lira verilecek. 2 jüri özel ödülüne layık görülen eser sahiplerine 2’şer, eserleri sergilemeye layık görülen 8 kişiye de biner lira mansiyon ödülü dağıtılacak.Yarışmada şu isimler ve fotoğrafları ödüle layık görüldü:Tortum Şelalesi, Tortum ve Uzundere İlçeleri Doğa Manzaraları Kategorisi:1.Mihrican Can, 2. Emrah Hemşinli, 3. Kübra Çetin.Jüri Özel Ödülü: Haluk Yurtören.Tortum ve Uzundere Köy Yaşamı Kategorisi:1.Songül Aydar, 2. Fadime Kımışoğlu, 3. Ebrar Karakaya.Jüri özel Ödülü: Latif Sakız.Sergileme Ödülleri:Muhammet Furkan Özsarı, Handan Kılınç, Zihni Onur Çalışkaner, Hayrunnisa Biricik, Ömer Akpınar, Samet Kılınç, Burcu Taşer, Umut Kırmızı.