Erzincan’da babalar ve çocukları, Karasu Nehrinin içerisinden geçtiği doğasıyla masalsı bir kanyon görüntüsü veren Kemah ilçesi sınırlarında yer alan bölgede rafting yaptı.Erzincan’ın İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde yer alan ve Doğu Ekspresi güzergâhında bulunan masalsı kanyonlar doğal görünümüyle adeta turizmcileri cezbediyor. Macera severlere unutulmaz güzellikler sunan Karanlık Kanyon taş yoluyla Colorado Büyük Kanyonu, Alplerdeki Kanyonların mini bir versiyonuna benzetiliyor.Erzincan’da birçok sportif aktiviteye imza atan Canser Atila ve Meriç Yeter öncülüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar babalarıyla birlikte rafting yapmanın keyfini doyasıya çıkardılar.Kemah ilçesindeki Acemoğlu Köprüsü’nde bot ve kanoyla rafting yapanlar unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’da bu anları “Hep biz gidecek değiliz ya. Babalar ve bebeler raftingte!” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.