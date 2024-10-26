Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak sigara ile yurt dışı (kaçak) telefon satışı yapabilecek iş yeri ve şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 60 bin değerinde kaçak telefon ve sigara ele geçirildi.Ekiplerin 1 şahsın çantası ile 2 şahsa ait işyeri ve müştemilatında yapılan aramalarda; 3 adet yurt dışı (kaçak) cep telefonu, bin 500 dal doldurulmuş makaron, 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken şüpheli Z.K., A.A. ve Ü.K. isimli şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.