Erzurum’un tarihi ve kültürel yaşamına dair önemli araştırmaları olan Prof. Dr. Ali Kurt’un hatırasını yaşatmak için ERŞA Konağı’nda bir arşiv odası açıldı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Tarih Derneği’nin öncülüğünde Erzurum Kale Meydanı’nda bulunan ERŞA Konağı’nda “Erzurum Tarih Derneği Prof. Dr. Ali Kurt Arşiv”nden örneklerin sergilendiği “Arşiv Odası” mütevazi bir açılış ile hizmete açıldı. Açılışa katılan Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ERŞA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Erzurum Tarih Derneği Başkanı Prof. Dr. H. Ömer Özden ve TDED Başkanı Murat Ertaş birer konuşma yaptılar. Prof. Dr. Ali Kurt’un dostları ve diğer davetlilerin de katıldığı açılış programında zaman zaman hatıralar da anlatıldı.