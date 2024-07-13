15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan İl Kütüphanesinde 15 Temmuz Resim Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisinin açılışı yapıldı.15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına Cumhurbaşkanlığının talimatları ve himayelerinde Erzincan’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan İl Kütüphanesinde 15 Temmuz Resim Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisinin açılışı yapıldı.Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin izlerini taşıyan resim ve kitapların yer aldığı sergi 5 gün boyunca açık kalacak. Sergide 170 adet kitap, darbe teşebbüsünün yer aldığı yerel gazeteler ve Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan 24 adet resim sergileniyor. Sergilenen kitapların vatandaşlar tarafından ödünç alınarak okunması fırsatı da var.Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci tarafından açılışı yapılan sergiye İletişim Bölge Müdürü Metehan Akkaya, İl Kültür Müdürü Oğuzhan Yılmaz, Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Sergi açılışı sonrasında bir açıklama yapan Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, “Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ortaklaşa yapılan resim sergisi ve kitap fuarı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün burada Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin sergilediği eserler var. Aynı şekilde 15 Temmuz günüyle ilgili olarak ulusal basında yayınlanan kitaplarımız ve yerel gazetecilerimizin yaptığı yerel haberler var. Bu vesileyle 15 Temmuz günü ülkemizin birliği ve bütünlüğü için şehit olan en kıymetli varlığı canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Etkinliklerimiz 15 Temmuz Pazartesi günü devam edecek. Tercan ilçemizde 15 Temmuz şehidimizin ailesinin Valimiz Hamza Aydoğdu ziyaret edecek. 15 Temmuz akşamı saat 20.30’dan 00.13’e kadar programlarımız olacak. Buradan da tüm vatandaşlarımızı programlara davet ediyoruz. Bu vesileyle hain terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini lanetliyoruz ve şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum” dedi.