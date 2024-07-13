Hakkari Valisi Ali Çelik, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaret etti.Çanakkale Savaşları’ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan mobil müze, Hakkari’de ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Hakkari eski belediye binası önüne park eden mobil müze tırını ziyaret eden Hakkari Valisi Ali Çelik, Çanakkale Savaşı’nın milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisini simgelediğini belirterek, bu tür projelerin milli bilinci canlı tutmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Mobil müzenin Hakkari’de bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, emeği geçen herkese teşekkür etti.