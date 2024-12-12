Kar yağışının yaşandığı Erzincan’da, belediyenin karla mücadele ekipleri şehir merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.Vatandaşların yoğunluk gösterdiği yollar başta olmak üzere şehrin birçok farklı noktasındaki ekiplerce, kar küreme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler hayatın normal seyrinde devam etmesi ve ulaşımın aksatılmaması adına, tüm mahallelerde, ana arterlerde ve sokaklarda kar küreme işlemlerine devam ederken aynı zamanda yaya kaldırımlarında da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Faaliyetlerini kar küreme ve kar temizliğiyle sınırlı tutmayan ekipler, aynı zamanda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.