Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli sevgi evlerinde kalan çocuk ve gençlerle sinema etkinliğinde bir araya geldi.Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında çocuk ve gençlerin, zararlı alışkanlıklardan uzak kalarak vakitlerini onları geliştirecek etkinliklerle geçirmeleri, sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve devlete olan güvenlerini artırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.Bu kapsamanda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli 14 Kasım Dünya Sinema Günü nedeniyle sevgi evlerinde kalan çocuk ve gençlerle bir araya gelerek çocuklarla sinema faaliyeti gerçekleştirdi.