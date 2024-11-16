Hakkari Hatice-Ömer Utlu Yatılı Kız Kuran Kursu’nda yangın söndürme eğitimi ve tatbikat gerçekleştirdiHakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Hakkâri İl Müftülüğü, Hatice-Ömer Utlu Yatılı Kız Kuran Kursu’nda yangın söndürme eğitimi ve tatbikat gerçekleştirdi. Kentteki birçok okulda deprem ve yangın tatbikatı düzenleyen itfaiye ekibi bu defa ise minik öğrencilere yangın söndürme eğitimi verdikten sonra tatbikat yaptı. İtfaiye ekipleri bu defa da Hakkâri Müftülüğü Hatice-Ömer Utlu Yatılı Kız Kuran Kursu’nda kurum personeli ile 10-11 yaşlarından olan miniklere yangın söndürme eğitimi ve tatbikat düzenledi. İtfaiye ekipleri yangın tatbikatında öğrencilere yangın anında ve sonrasında neler yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler bu güzel bilgilendirme ve tatbikattan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.