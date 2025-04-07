Erzincan’da hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kaba yem açığının giderilmesi amacıyla, kentte bulunan meralarda gübreleme çalışması yapılıyor.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 430 bin hektar mera alanının bulunduğu Erzincan’da mera ıslah çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Meradaki toprağa zararlı ve bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyen taban suyu seviyesini bitki kök bölgesinin altında kontrolde tutulması amacı ile Erzincan merkezde bulunan Gölpınar Köyü, Yamaçlı Köyü, Çağlayan Beldesi Atatürk Mahallesi’nde mera ıslah çalışmalarına başlanıldı.Gölpınar Köyü, Yamaçlı Köyü, Çağlayan Beldesi Atatürk Mahallesi’ne ait meralarda yapılan gübreleme çalışmalarında 400 dekar alanda gübreleme çalışması yapıldı. Hâlihazırda Beşsaray, Ağılözü ve Kilimli Köyleri olmak üzere Erzincan genelinde 6 köy merasında ıslah çalışmaları devam ettiriliyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, yürütülen ıslah çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada; "Mera alanlarımızın daha verimli hale getirilerek üreticilerimizin daha karlı bir hayvancılık yapabilmelerini sağlamak gerekir. Hayvancılığımızın en önemli sorunu kaliteli kaba yem açığıdır. Kaliteli kaba yemin en ucuz olarak temin edildiği yerler çayır, mera, yayla ve kışlaklardır" dedi.İl Müdürü Koçaker, ayrıca mera, yaylak ve kışlakların bakım ve ıslahlarının yapılarak verimliliklerinin artırılması, korunması ve yem bitkileri ekilişlerinin artırılarak kaliteli kaba yem açığının giderilmesi gerektiğini, uygulanan mera ıslah projeleri ile mevcut meraların otlatma kapasitelerinin artırılacağı bu projenin çok isabetli ve başarılı olduğunu, çiftçilerin projeye sahip çıkmasını ve hayvancılığa daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik ekiplerine, köy muhtarlarına ve ıslah çalışması yapılan köylerdeki çiftçilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.