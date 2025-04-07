Erzurum’da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının Maart ayında 95 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.Erzurum’da 2025 yılının Marrt ayında trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum’da 2025 yılı Mart ayında 95 yaralamalı kaza, 224 maddi hasarlı kazada 2 ölüm ve 163 yaralı kayıtlara geçti.Erzurum’da 2025 yılında ise 265 ölümlü-yaralamalı kaza, 655 maddi hasarlı kazada 4 ölü ve 491 yaralı kayıtlara geçti.