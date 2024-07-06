Erzincan jandarma haziran ayı suç istatistiklerini açıkladı.İl Jandarma Komutanlığınca, haziran 2024 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 114 asayiş, 3 kabahat, 67 takibi gereken, 9 kaçakçılık ve 2 siber olayı olmak üzere toplam 195 olay meydana gelirken olayların 190’ı, yani 97’si aydınlatıldı.İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 515.991 şahıs ile 16.512 aracın sorgulaması yapılarak, 336 aranan şahıs, 2 aranan araç yakalanmış ve kayıp olarak aranan 10 şahıs bulundu.İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet zaman ayarlı fünye, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet delici / kesici suç aleti ele geçirildi.Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 12.582 araç kontrol edilmiş, 5.313 şahıs sorgulaması yapılmış, 489 araç ve şahıs hakkında cezai işlem uygulanmış, 3 aranan araç, 8 aranan şahıs yakalanmış, 5 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınmış ve 72 araç trafikten men edildi.İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 21 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 3 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılmış, 3 adet müstehcen içerikli ve 132 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 135 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.İcra edilen 9 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 15 şahıs hakkında işlem yapılmış, 5 şahıs tutuklanmış ve 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. İcra edilen operasyonlar sonucunda 3 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve ele geçirildi.Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 8.200 adet dolu makaron, 10 paket bandrolsüz sigara, 2 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca mühimmatı, 1 adet av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 3 adet senet, 5 adet tapu, 12 adet kıymetli evrak, 1 adet bıçak, 1 adet bilgisayar, 1 adet detektör ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.